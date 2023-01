Saliou DANIEL

J'ai toujours été attiré par le commerce ! Le commerce est avant tout une affaire de personne, c'est pour cela que j'attache beaucoup d'importance au contact humain .

Mon métier comme Responsable Achats me passionne. La négociation et le management sont essentiels dans ce domaine.

A ce jour je souhaiterai me rediriger dans mon domaine de prédilection " Les Achats" de préférence dans le domaine du matériel électrique.

Mes atouts majeurs sont ma polyvalence et mon adaptabilité à toutes les situations.

Les challenges me booste et me font aller de l'avant.



Je pratique le jogging depuis une trentaine d'années ainsi que la compétition (4 participations au Grand Raid de l'île de la Réunion "La Diagonale des Fous").

Les défis et le dépassement de soi-même demande du courage, de la volonté et de la persévérance telle est ma devise.



Mes compétences :

Diriger et conduire une équipe

Négociation

Aptitudes commerciales

Aptitudes relationnelles

Compétences Techniques

Gestion,magement,négociation