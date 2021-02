Salvatore INGRAO

Curieux, créatif, doté d'un bon sens de l'analyse, je maitrise parfaitement l'outil informatique. Mon investissement personnel me permet de participer de manière récurrente à de nombreux projets transversaux dans des domaines très variés et d'entretenir une très grande polyvalence.



Mes compétences au delà de la communication :



= > Informatique :

architecture d'outils de gestion et d'encaissement, tableaux de bord.

= > Hygiène & Sécurité :

mise en place d'HACCP, rédaction et mise en ligne d'un guide des bonnes pratiques.

= > Pédagogie :

formation du personnel et des franchisés du groupe Royale Franchising(200 salariés).

= > Architecture commerciale :

création d'une enseigne de restauration italienne "eat'aliano by La Royale", nom, logo, identité visuelle ainsi que son design intérieur et extérieur.

= > Gestion :

gestion des coûts de revient et des prix de vente, des approvisionnements.



Mes compétences :

Commerçant

Créatif

Ecoute

Humour

PAO

Pédagogue

Photo

sens du relationnel