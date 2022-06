Je suis actuellement en formation professionnelle via le Fongecif dans le domaine hôtelier jusqu'en juin 2017 afin de rapprocher mon projet personnel de mon projet professionnel et toujours salariée de la société Merck Millipore. Cependant mon envie d'évoluer, de m'investir dans de nouveaux projets et mes réflexions sur mon avenir professionnel m'ont amenée à envisager avec beaucoup d'enthousiasme la possibilité de mettre mes compétences au service d'une nouvelle entreprise.



En effet, j'aurais plaisir à collaborer avec vous Je pense en outre que mes compétences sont susceptibles de vous intéresser dans la mesure où je suis motivée, intègre, dynamique. Je suis également mobile géographiquement je souhaiterai en effet m'installer dans le sud de la France donc toutes les propositions sont les bienvenues que ce soit dans le domaine touristiques mais également de l'assistanat commercial ou commerciale sédentaire.

Vous pourrez forger votre propre opinion par la lecture de mon curriculum vitae que je joins à ce courrier. Je demeure à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et suis disponible pour une éventuelle entrevue que vous souhaiteriez.

Samantha Perou



Mes compétences :

Bon relationel

Créativité

Curiosité

Relationel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

SAP

Microsoft Word

Macromedia Dreamweaver