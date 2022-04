Sami AMDOUNI

Avec plus de 10 années d’expériences en bureau d’études spécialisé dans le domaine des grandes infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires, tout d’abord expert en études d’exécution, je me suis également diversifié et dispose aujourd’hui de solides compétences à tous niveaux d’études techniques (des études de faisabilité au contrôle externe des études d’exécution).



Mon expérience de co-gérant et co-fondateur du bureau d’études EIS (Etudes d’Infrastructures Services), créé en 2008, m’a apporté une rigueur, une responsabilité, un fort esprit d’équipe (valeurs nécessaires et indispensables dans ce métier) mais également des méthodes de travail me permettant de mener nos projets à bien, toujours dans le souci de maintien des délais.