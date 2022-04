Sami BAYAN

Fort de plus de 5 ans d’expérience dans le conseil en logistique, j’aime le concret, résoudre des problèmes terrain et recherche de nouveaux challenges.



Mon expérience est riche et variée :



• Coordination de projets informatique et logistique (gammes, stocks, flux, picking, KPIs, transport)

• Missions de conseil en France et à l’internationale (Russie, Belgique, Allemagne, Pays-Bas et Etats-Unis)

• Dynamique j’ai été sapeur-pompier volontaire et nageur sauveteur pour financer mes études

• Après un Bac S, une licence de droit et un MBA, mes projets et missions de conseil ont élargi ma connaissance de l’entreprise



Mon sens du relationnel, mon adaptabilité, mon autonomie et mon sang-froid sont mes qualités principales.



Mes compétences :

Excel

Word

Powerpoint

Data Analysis

VBA macro Excel

Data Modeling

Picking

Conseil

Logistique

Supply Chain

Gestion de projet

Analyse de données

Spreadsheets

Statistiques

Gestion d'équipe