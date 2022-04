Sami BOUGHMADA

Curiosité technique et fonctionnelle, investissement, sens du service, écoute voilà les qualités acquises et développées tout au long de mon parcours professionnel.

Grâce mes 6 années d’expériences autour du SIRH, que ce soit auprès de clients chez un prestataire de services ou au sein des services internes d’un grand éditeur de logiciel, j’ai développé une double compétence fonctionnelle et technique dans les domaines Paie et GRH.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

HR Access

Gestion administrative

SQL

Paie

People Net