Sami DASSOUM

Dans le cadre du Master 2 en Ressources Humaines de l’ESC d’Amiens, je recherche actuellement un poste d’assistant recrutement, pour la rentrée de Septembre 2013. Le rythme de l’alternance est de 2 semaines en entreprise et 2 semaines à l’école.



Durant mes expériences professionnelles en stage, j’ai pu développer mes compétences en recrutement dans un cabinet de Conseil et Recrutement, en administration du personnel dans la SSII Devoteam, et ainsi développer mon sens du relationnel, ma réactivité et ma rigueur. D’autre part, j’ai pu découvrir certaines activités RH au sein d’un hôtel (rédaction de contrats, gestion des emplois du temps, mise aux normes de l’hôtel).



Mes compétences :

Pro logiciel RH

Sphynx

Pack office