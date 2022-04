Cyril DEGRAVE

Mon expérience professionnelle est volontairement orientée Ressources Humaines.



Elle se décline :

- dans différents secteurs (Privé, Public, Associatif)

- dans différents domaines d’activité (Télécommunications, Immobilier, Formation juridique)

- dans des entreprises/organismes de toutes tailles (de 0 à plus de 1000 salariés).



Elle est généraliste, mais m’a permis de développer une réelle expertise métier :

- Dans accompagnement du salarié (bien-être au travail, QVT, (départs en retraite, gestion de « l’après » en cas d’agression, reclassements en cas d’inaptitude...)

- Sur l’aspect légal RH (contrats de travail, avenants, inaptitudes, licenciements)

- En gestion RH quotidienne (gestion du temps et des absences)

- En gestion de projet (animation de groupes de travail thématiques)

- En formation et management (encadrement de stagiaires et d’alternants)



Elle est couplée à une grande volonté, une organisation méthodique, un investissement important et à un background expert RH (Master 2 conduite du changement).



Mes compétences :

Ressources Humaines

Communication

Conduite du changement

Retraite collective

Gestion administrative et Carrière

Gestion des compétences

Droit social

Droit du travail

Gestion budgétaire