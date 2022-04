Sami JLAIEL

Consultant Senior maîtrisant les problématiques liées à la comptabilité, finance et contrôle de gestion grâce à un Master en Audit, Expertise Comptable, Conseil et près de 3 ans d’expériences dans ces métiers.

Mise en application de l’assistance à ces métiers en particulier, pendant 5 ans dans le conseil en management et la gestion de projet.

Participation à des projets nationaux auprès de client du Secteur Public pour l’amélioration de leur gestion, organisation et solutions informatiques de la phase de recueil de besoin à l'assistance au changement.

Expériences complétées par des missions de pilotage et coordination y compris en environnement international.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Gestion de projet

Audit

Formation

Management

Paie

Lean management

Business Process Management

Contrôle de gestion

Expression de besoins

Test management

SAP Finance

Analyse des besoins

Recueil des besoins

Contrôle interne

Coordination