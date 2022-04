Sami KOLSI

Bonjour,



Nous maîtrisons tous les tuyaux de fabrication en Tunisie et nous connaissons les exigences des clients. Nous nous plaçons entre les deux.

SURMESURE FASHION SERVICE propose un plateau où tous les métiers de la mode sont réunis.

NOTRE ACTIVITÉ :

Prendre en charge tous les projets de développement des nouveaux produits: échantillonnage et collectionning (établissement des patronages, montage des collections, élaboration des dossiers techniques, étude des prix de revient, etc.). Des styliste-modélistes sont disponibles en interne à la société.

Conseiller, prendre en charge et mettre en place les programmes de production tout en assurant le suivi logistique et le contrôle qualité.

Aider les donneurs d'ordre et les propriétaires des enseignes à développer et à s'approvisionner en produit fini en assurant

un sourcing de matière, produit et production.

NOTRE FORCE :

Répondre RAPIDEMENT à toute demande de client

PERSONNALISER le service selon le client

Gérer aussi bien les GRANDES que les PETITES séries

Offrir une POLYVALENCE dans le produit, FLEXIBILITÉ dans les matières

SERVICE

STYLISME

SURMESURE FASHION SERVICE apporte à ses clients une valeur ajoutée en matière de CRÉATION.

Nous pouvons :

Conseiller le client dans l amélioration de son produit.

Compléter une collection client, un STYLISTE en interne est à la disposition du client.

Prendre en charge une COLLECTION client. Un bureau de STYLE, basé à Paris, travaille en partenariat avec nous.

SURMESURE FASHION SERVICE assure alors une veille permanente dans l activité de style et nous sommes en contact très étroit avec nos fournisseurs. Ainsi, nous sommes à jours dans :

La tendance de la MODE et lignes de produit,

Les nouvelles matières, tissues et accessoires,

Évolution des techniques de production.



