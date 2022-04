Sami LOUCIF

Jeune formateur auto-didacte, je me passione pour tout ce qui a lien avec l'animation et la dynamique de groupes : communication, gestion des conflits, leadership, management, team building, brainstorming, animation de réunions, processus créatifs...

Je suis également un féru de l'organisation, de la productivité et du développement personnel. Je coach plusieurs professionnels sur comment mieux s'organiser afin d'être efficace sans stress.

Pour en apprendre plus sur mon univers : superanimateurs.com



Mes compétences :

Team Building

Team Management

Conflict Resolution

Soft skills

Internal Communications

Human Resources

Mediation

Strategic Planning

eLearning

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Outlook