Samia DARIB

Après 15 ans d'expérience, consacré au business développement multisectoriel et aux partenariats, tout en privilégiant la relation client, je souhaite aujourd'hui, me concentrer pleinement a ce métier passionnant de Business Developper en FREE-LANCE /auto -entrepreneur; afin d'aider les structures d'ESS, associations, start up, TPE à se développer.



Actuellement, nous traversons un contexte assez particulier et difficile, beaucoup de structures sont touchées, et font face a des difficultés financières majeures.

Je suis prête aujourd'hui à relever ce challenge avec vous, afin de renforcer votre business.

N'hésitez pas à me solliciter, afin de vous apporter mon aide, qui vous permettrait de:

- Développer votre activité

- Enrichir votre portefeuille clients, diversification de votre réseau et nouveaux partenaires !

- Augmenter votre CA et votre marge: orientée ROI.

- Trouver des financements privés, partenaires institutionnels, fondations pour les structures de l'ESS...



Travaillons ensemble, pour une économie SOCIALE ET SOLIDAIRE !



* Spécialisée dans les domaines d'activités tels que :

- Prestations de services

- Marketing direct

- Vente d'espaces publicitaires: presse, médias, on line /off line,...

- Organisation d'évènements, colloques, congrès,...

- Vente de produits techniques dans les secteurs du BTP, outillages, énergies, emballage industriels*...

*Spécialisée dans les marchés suivants :

-Performance énergétique de bâtiments

- Energie

- Environnement (analyse, traitement, contrôle : air, eau, sol, déchets)

- Développement durable (solaire, confort thermique, gros oeuvre...)

- Bâtiment

- Industrie

- Machine-outils / Traitement de surface

- Emballage industriel, pharma, cosmétique

- Luxe

- Cosmétique

- Produits Bio & Naturels

- Pharmacie & Parapharmacie

- Biotechnologie

- Ameublement & Décoration

- Chantier d'insertion, inclusion numérique ,économie sociale et solidaire (ESS), clauses sociales auprès des marchés publics