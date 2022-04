Samia KENNOUCHE-LAVENIR

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Une double expérience professionnelle dans la fonction opérationnelle (10 ans) et dans la fonction commerciale (7 ans), me permet d’intégrer rapidement les enjeux stratégiques dans ces deux domaines et ainsi privilégier les synergies organisationnelles.



Au-delà de mes compétences techniques, j’ai fondé mes succès sur :



• Une vision stratégique solide combinée à une attention constante aux détails opérationnels,

• Une vraie capacité d’organisation, de priorisation et de pilotage des activités

• Un respect vis-à-vis des ressources humaines, présentant une réelle qualité de leadership pour entraîner les équipes.

• Un accent mis sur les résultats,

• Un degré élevé d’adaptabilité et de réactivité.



J’aime travailler sur des projets qui touchent directement au développement de l'entreprise et de son capital humain.





Mes compétences :

Direction générale

Conseil

Organisation

Management

Direction de projet

Commerce B2B

Marketing stratégique

Conduite du changement

Stratégie