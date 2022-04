Samia KHAZRIK

La maîtrise des procédures administratives et commerciales à l'Import-Export, dans plusieurs domaines d'activités, m'a valu le titre du Référent en Commerce International. Le contact client est un élément fondamental dans l'exercice de mes fonctions.



Je suis en charge de la chaîne commerciale à partir de la prospection des clients, les offres de prix, la négociation et l’achat, le suivi de commandes, le reporting, la logistique, la gestion du stock et l'actualisation des bases de données, la facturation et le recouvrement.



J'étais en charge du management d'une équipe de 3 commerciaux, pour les initier aux techniques commerciales et les orienter vers les zones et secteurs concernés.



INFORMATIQUE: MAC et PC

Logiciels : Pack Microsoft Office, Power Point, Internet, Adonix, File Maker Pro



LANGUES

Anglais : Courant

Arabe littéraire : Courant

Libanais : Langue maternelle



Mes compétences :

Crédits documentaires

Organisation de séminaires

Relations clients

Prospection et négociation commerciale

Encadrement de l'équipe ADV

Organisation de la logistique

Gestion des commandes et du stock

Analyse de données