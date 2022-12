Valentine CONSTANT

Passionnée par mon métier en constante évolution, je suis impliquée dans la recherche de la performance en mettant en place des actions opérationnelles concrètes.



Manager Marketing expérimentée, j'ai travaillé en Cabinet Conseil et en entreprise dans un groupe international.



Développer une marque, lancer des produits, piloter des offres promotionnelles, accompagner des équipes commerciales internationales, animer des réseaux de distribution, créer un site e-commerce, gérer des projets multicanaux, piloter des campagnes de communication online et offline, organiser des salons… autant de sujets qui m’animent au quotidien dans le but d’obtenir des résultats.



Mes compétences et ma motivation sont au service de mon entreprise.

Mon rôle dans l'équipe ? Facilitateur de business. Ma devise ? Ensemble, nous réussirons.



Contactez-moi au 06 58 30 23 75 ou sur valentineconstant@free.fr



Spécialités :

Gestion de projet transverse

Distribution BtoB et BtoC

Marketing Opérationnel Produits et Services

Création d'offres promotionnelles

Développement de marque

Communication multicanale

Création de site e-commerce

Web Marketing

Analyse KPI et ROI

Merchandising



Mes compétences :

Marketing

Communication

Web

Merchandising

Gestion de projet

Management