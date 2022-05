Lionel BOUDAS

Responsable de site depuis près de 4 ans, tout comme préalablement responsable opérationnel , je me pose en garant de l’organisation tant opérationnelle que commerciale de la structure dont j’ai la charge.



Impliqué, conscient des enjeux qui pèsent sur chacun de nos choix et de nos actes, je m’applique quotidiennement à tenir le cap qui m’est fixé en conservant la lucidité nécessaire à la gestion d’un centre de profit.

Ainsi, tout en motivant les équipes à donner le meilleurs d’elles-mêmes dans chacune des taches qui leur sont confiées, je mets en place les actions nécessaires à la progression pragmatique de l’activité.



Mon objectif : Concevoir, développer et animer votre stratégie de développement en apportant mon savoir faire et mon expérience dans l'organisation de votre activité.



Mes compétences :

Organisation du travail

Analyse fonctionnelle

Management d'équipe

Rigueur et Implication

Management de projet

relation client

optimisation

management

commerce électronique