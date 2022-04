Hélène ARGENTI

Responsable E-Business développement des ventes et Animation chez KAPORAL GROUP



EXPERIENCE

Category Management, achats, développement des ventes, e-merchandising, marketing produit et distribution, management, négociation, gestion de projet.



ACTIVITES

E-commerce, Retail, B to B, grossiste.



SECTEURS

Prêt à porter,Téléphonie mobile, High Tech, Services.



FORMATION

Ecole de Commerce KEDGE Marseille.





Mes compétences :

Achat

Chef de produit

Manager

Marketing

Telecom

Téléphonie