Samia LARNAOUT

Gestion de projets & Trafic management :

En charge de la gestion fonctionnelle et responsable du bon déroulement de la réalisation de projets digitaux : sites événementiels, sites produits, sites portails, site de marque, campagnes d'e-pub, applications Facebook, sites et applications mobiles et campagnes de création de trafic.



- prise de brief

- planification (planning projet, booking ressources)

- définition de devis client

- suivi des budgets (achats, timesheets)

- rédaction de spécifications fonctionnelles

- définition d'arborescence

- gestion de la relation avec les clients

- coordination et suivi des équipes internes et des prestataires

- contrôle de l'ergonomie et du parcours utilisateur

- recettage des sites (organisation tests et débug)

- garant de la qualité des sites (compatibilité navigateurs, accessibilité, ...)

- bilan de statistiques (rapport et analyse)

- édition de fichiers html, xml, photoshop et flash

- élaboration des reportings et suivi de campagne



Mes compétences :

Gestion de projet

Référencement

SEO/SEM

Affiliation

Facebook Ads

Applications mobiles

Google analytics

Facebook API

Google adwords

E publicité

Trafic manager

Ergonomie

Social media

Brand content

Emailing

Reporting

Leads nurturing

CRM

Acquisition de trafic

eCommerce