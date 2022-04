Samia PHAURE

Professionnelle du secteur du tourisme, j’ai exercé plusieurs fonctions dans des contextes différents : implant, agence, plateau d’affaires.

Tout d’abord Conseiller Voyages Loisirs et Affaires , j’ai ensuite évolué vers un poste de Responsable du service Tourisme Loisirs, puis d’adjointe au Responsable sur des implants de taille plus importante (Affaires).

Au cours de cette expérience professionnelle, j’ai eu en charge la fidélisation de plusieurs portefeuilles dans le respect d’une qualité de service et d’une satisfaction client. J’ai également eu la responsabilité d’une clientèle internationale et de VIP reconnues pour leur niveau d’exigence très élevé.







Mes compétences :

Amadeus

Vente

Management