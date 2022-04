Samia SENNOUNI

La société pour laquelle je travaillais pendant 3 ans a fermé ses portes lorsque ma fille ainée avait 1 an, en novembre 2011. Ayant toujours voulu avoir 3 enfants, j'en ai profité pour me dédier exclusivement à ma famille et j'ai eu par la suite 2 garçons. Mon fils cadet étant assez grand pour me permettre de retourner sur le marché du travail, j'ai décidé de chercher un emploi pour lequel je suis qualifiée et qui me convient parfaitement. Le poste d'assistante de direction me permet de ne pas tomber dans l'ennui par ses multiples fonctions. J'aime apprendre, je suis dynamique, rigoureuse, ponctuelle, à l'écoute, organisée, polyvalente et très patiente; des qualités indispensables aussi bien à la maison qu'au travail.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel