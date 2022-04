Samir AMRIOU

De nature réactive, réfléchie, énergique et avec de fortes qualités d’adaptation, je cherche à participer à des challenges de taille. Mes ambitions sont tournées vers l’efficacité dans les processus de transformation et le management d’équipe à succès.

Mes capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse m’ont aidé à mener à bien plus de 30 projets. Ma satisfaction provient du travail bien fait en recherchant l’adhésion générale des intervenants. L’humilité, l’intégrité et l’engagement sont mes principales valeurs personnelles et professionnelles.



Mes compétences :

Audit et diagnostic organisationnel

Formateur pour la Gestion de projet

Cadrage et conduite de projet

Consulting

Construction de business cases et ROI

Reengineering de processus

Workbench

Rapprochement et réorganisation

Méthode BSC OVAR

MS Office / MS Project

Prtection sociale

Mutuelle

Institut de prévoyance santé

Banque

Compagnie d'assurance

Optimisation de processus

Conduite de projet

PMO

AMOA

Assurance