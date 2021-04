Samir ISMAIL

2012- A ce jour :

VIQUEM- CAVAILLON :

Responsable SMQ - Responsable d'Exploitation

2 Ateliers :

* Production et expédition de produits déshydratants, déliquescents (CaCl2 / KOH / NaOH)

* Travail à façon (ensachage, reconditionnement de produits chimiques, préparation de commandes - Chantiers)



2011- 2012 :

ALPASEL- Pont de Claix :

Production, conditionnement, expédition de pastilles de sel.



Juin 2010-- > Novembre 2010 :

SANOFI AVENTIS- Montpellier :

• Définition, mise en forme et mise en place de la Feuille de Route sur les lignes de conditionnement des essais cliniques – Formation et implication des équipes.

• Mise en place et interprétation du TRS sur les équipements stratégiques – Diffusion résultats hebdomadaires.

• Qualification de 2 lignes de conditionnement.

• Amélioration de la gestion des outillages de changement de format.



Oct.09 -- > Nov.09 :

JTECKT Automotive- Irigny :

• Etude et mise en œuvre d’une organisation de travail permettant l’entretien préventif en temps masqué des posages électropneumatiques de changement de série sur ligne d’assemblage des directions assistées – Formation des équipes.



Avril 2009 -- > Novembre 2010 :

Formation Ingénieur généraliste CESI Ecully :

Conception, Production, Management de projets et de Process Industriels.

Congé Individuel de Formation.



2005 -- > Mars 2009 :

Animateur Qualité Production- VALEO (38) :

• Formation en salle et accompagnement terrain des équipes nuit et SD au QRQC.

• Sensibilisation des équipes au MSP-SPC – Suivi retards et dérives MSP.

• Intégration des nouveaux collaborateurs et gestion des habilitations aux postes de travail.

• Rédaction modes opératoires (postes de travail ou contrôles).

• Mise en œuvre et suivi des plans d’action de réduction des rejets fin de ligne.

• Rédaction et émission des réclamations fournisseurs (Flash Complain) et déviations.

• Management transversale et fonctionnel (65 personnes).

• Préparation des audits.

• Reporting aux Superviseurs, Responsables UAP et Directeur d’usine.

• Diffusion informations et consignes Qualité aux équipes.

• Interventions en métrologie (mesures, suivi étalonnages).

• Rédaction et diffusion de LLC (Lesson learned Cards).

• Mise à jour Plans de Surveillance / AMDEC.



1996 -- > 2005 :

Teamleader - VALEO (38) :

• Conduite, entretien et dépannage sur lignes d’assemblage.

• Pilotage de la TPM (récolte et exploitation données productions, animation réunions hebdomadaires, définition et attribution EP1-EP2, suivi actions correctives et préventives).

• Management fonctionnel (15 personnes).

• Animation chantiers 5S et maintenance autonome.

• Participation aux chantiers Hoshin Continu :SMED, Kanban, chasse aux Mudas.

• Émission et mise en œuvre de Propositions d’Amélioration.

• Sensibilisation de l’équipe au respect des Standards QSE Valeo.

• Mise à jour et suivi indicateurs de performance.



Mes compétences :

TRS

QRQC

Automobile

TPM

Production

Amélioration continue

Méthode SMED

5S