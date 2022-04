Samira ALY DA ROCHA

Mon expérience dans le domaine du Droit des Affaires et de l'Assurance me permet d’être opérationnel immédiatement. J'ai occupé différents postes , je suis à l’aise tant en Propriété Intellectuelle (gestion des marques : dépôts, renouvellements), que dans le domaine contractuel (rédaction de contrats d’achats, de prestations de services, de conventions uniques avec la GMS), supply chain, corporate, contentieux ainsi qu’en marketing (la validation d’opérations commerciales et promotionnelles).

J’ai une double compétence en droit des affaires et en Assurances (recouvrement de créances, litiges commerciaux avec la GMS, contrefaçon de marques, dossiers de sinistres RC, Dommages, participations à des expertises).





Mes compétences :

Juriste d'affaires

Contentieux des affaires

Assurances risques industrielle