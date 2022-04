Samira BENSALEM

Bonjour,



J'ai eu l'occasion de travailler dans de multiples domaines, tels que la vente, quel soit passive ou active, auprès de particuliers et entreprises, ainsi que dans l'administration.

J'ai pu donc acquérir des savoirs-faire différents.

Rigoureuse, autonome et doté d'un très bon relationnel, ma capacité de travail et ma persévérance me permettent de m’adapter aux habitudes et exigences des personnes et d'atteindre le but qui m'est fixé.



J'éprouve donc, le besoin de mettre un point d'honneur à optimiser mes compétences professionnelles, ma motivation et mon dynamisme au sein d'une équipe ambitieuse et stimulante.



Mes compétences :

autonome

Communication

dynamique

Ecoute

Goût du travail en équipe

Initiative

Observation

Qualité

Relationnel

Sens de l'initiative

sens du relationnel

travail en équipe

Vente