Samira CHEKKAL

Je me suis orientée très tôt vers des études commerciales en alternance.



Cela m'a permis d'aborder différents aspects de la fonction (BtoC, BtoB vente indirecte, BtoB vente directe).



Au cours de ces expériences, j'ai pu apprendre le métier de commercial dans de grands groupes.



Mon attrait pour les nouvelles technologies me permet aujourd'hui de répondre à des postes: d'ingénieur commercial terrain avec une vocation "chasseur"



Motivée et dynamique, le challenge est pour moi un état d'esprit et une rigueur qui me permet de me dépasser dans l'exercice de ma fonction.



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Commercial BtoB

Négociation