Samira DJALOT

CIMPA, filiale du groupe Sopra Steria, est une société de plus de 900 collaborateurs, leader européen dans le domaine du conseil et des services autour des métiers du PLM. Nous intervenons sur l'ensemble du cycle de vie des produits sur les marchés aéronautique et défense, automobile, énergie et transport.



Nous recrutons pour nos agences de Toulouse, Marseille, Bordeaux, Nantes et Paris, différents profils notamment spécialisés dans notre domaine d'expertise: consultants PLM, experts technique sur les solutions Dassault, Siemens ou encore PTC, consultant manufacturing/MES.

Mais également des profils généralistes, prêts à monter en compétence sur le PLM, allant du développeur (JAVA, C++...), à l'architecte IT, en passant par l'ingénieur mécanique maîtrisant les outils CAO.



N’hésitez pas à me faire part de vos candidatures via Viadeo.

Vous pouvez également consulter les offres d’emploi que nous proposons sur notre site web http://www.cimpa.com/ .





Mes compétences :

Droit social

Gestion des ressources humaines

Diversité

Formation

Recrutement