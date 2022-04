Mon parcours en RH et mon master en management m'ont permis d'acquérir une double compétence à la fois en stratégie opérationnelle et en management des hommes. Cela m'a permis de cerner au mieux les problématiques actuelles des entreprises et de faire le lien avec la stratégie d'entreprise et le management RH.



Mes compétences :

Management de projet

HR access

Esprit d'équipe

Ressources humaines

Esprit de synthèse

Capacité d'analyse

Process RH

SIRH

Veilles, réglementation