Samira HAFRAOUI

4 ans d’expérience en tant qu'ingénieur R&D physico-chimiste m’ont permis de développer une expertise dans les domaines de la coordination de projets et Innovations.



Gestion de projets

Mettre en place des plans d’actions, des outils de planification - Piloter les relations avec les partenaires – Collaboration avec des laboratoires de recherche - Documenter, synthétiser et reporter les données projets - Animer des réunions d’équipe – Reporting – Veille technologique



Compétences scientifiques

Polymères biosourcés - Nanoparticules - Suspensions - Caractérisation structurale - Caractérisation physico-chimique des polymères - Modification de surface - Cristaux liquides lyotropes -

Microélectronique – Nano-impression - Impression jet d’encre – Formulation forme pharmaceutique.



Compétences Techniques

Spectroscopie : UV-visible, FTIR, RMN (liquide) – Chromatographie : GPC, HPLC – Microscopie optique et électronique à transmission – Diffraction et Diffusion des Rayons X – Osmomètrie, pH-mètrie, conductimétrie – Rhéologie (Poudre et milieux visqueux), DSC, Thermogravimétrie.



Responsabilités collectives

Gestions et achats du matériel et des matières premières nécessaires aux programmes de recherche.

Responsable d’appareils de laboratoire (Sonde à ultrason, appareil de filtration sous pression, homogénéisateur mécanique, Matériel d’hydrolyse, spectroscopie FTIR, HPLC).











Mes compétences :

Caractérisation physico chimique

Formulation

Nanoparticules

Informatique

Gestion de projet

Enseignement

Analyse