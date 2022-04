Samira HATTAB

Bonjour,

Je suis actuellement à la recherche d'un poste d'ingénieur qualité, idéalement dans le domaine de la chimie en général (secteur pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire...), cependant ayant une formation généraliste je ne suis pas fermée aux autres domaines.



mon expérience au sein du service qualité de différentes entreprises, m'a permis d'acquérir les compétences nécessaires à la gestion d'un Système de Management de la Qualité, ainsi que les connaissances spécifiques dans ce domaine : les bonnes pratiques d'hygiènes, la réalisation d'audits documentaires et internes, la gestion des non conformités mais également la mise en places des procédures opérationnelles et la gestion d'une base qualité.



Titulaire d'un Master 2 : Management des projets qualité, cette formation pluridisciplinaire m'a permis d'intégrer les méthodes de la qualité ainsi que du management, indispensable pour le bon fonctionnement d'un service qualité.



Mes compétences :

Audits

Certification

Conduite de projet

Environnement

Management

Normes iso

Qualité

Sécurité