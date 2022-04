Samira JEANHERALY

Vous cherchez à intensifier (prospection) ou redynamiser (animation/ gestion du portefeuille de clients existant) votre réseau de distribution en Europe, en Asie ou en Amérique Latine ?

Vous avez pour projet de promouvoir l’image de votre marque à l’international ?



Polyglotte et désireuse de m’investir au travers d’une fonction essentiellement orientée "terrain", j'aimerais mettre au profit de votre société ma double compétence dans les domaines de l’export et du marketing, acquises grâce à une expérience de près de cinq années dans l’univers du luxe (parfums/cosmétiques « haut de gamme », Spa) et autre biens de consommation (pharma/ parapharmacie, électroménager…)



