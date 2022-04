Samira Kouider Araibi

Madame, Monsieur,



Je suis en veille active sur une cible d'entreprises de services ou industrielles B to B pour des postes de Commercial & Marketing ( Ingénieur Commercial, Responsable commercial, Responsable du développement des ventes …)



En tant que Responsable Commercial & Marketing, j’ai d’abord analysé et diagnostiqué le marché afin de formuler les axes de développement stratégiques. Grace à un suivi précis des indicateurs de performances et la remontée d’informations terrain, j’ai été en mesure d’élaborer des recommandations pertinentes afin de mener à bien des négociations sensibles et ainsi répondre aux attentes exprimées par les clients et les prospects. En reporting direct auprès de la Direction générale, j’ai analysé les besoins du marché et planifier les arrêts de produits et lancements de nouveautés. J’ai travaillé en étroite collaboration avec les services de l’ADV, de la logistique ainsi que la production afin d’assurer une meilleure prestation de préparation de produit et en réduisant les délais de livraison. J’ai analysé chacune de mes actions de manière à proposer des améliorations constantes. Mon implication dans mon travail ainsi que mon approche proactive des projets qui m’ont été confiés m’ont permis d’évoluer rapidement vers d’autres responsabilités et gagner la confiance de mes supérieurs. J’ai également participé aux négociations directes avec les fournisseurs mondiaux en matières premières (papier, encre, vernis, films d’emballage …) ainsi que les contrats de Licences . J’ai mené également le sourcing des prestataires de produits scolaires en m’appuyant sur des TCO détaillés et à travers mes différents déplacements dans des salons professionnels, tels que : Paper world , Canton Fair , Drupa…



Mon parcours me permet alors d’appréhender la gestion de projet tant sur le terme de résultat que de respect de délais. Je souhaite prendre part à une nouvelle aventure dans nouvel un environnement stimulant et dynamique. Je suis prête à m’investir afin d’assurer le succès des projets professionnels qui me seront confiés.



Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature.



Cordialement,

Samira Kouider Araibi



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Force de vente

Gestion de la relation client

Gestion de la relation client CRM

Marketing

Marketing opérationnel

Microsoft CRM

Relation Client

Stratégie

Stratégie marketing

Vente