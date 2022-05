Samuel BARBIER

Le Groupe Colovatère propose un produit d'investissement avec une fort revenu locatif et facilement accessible à tous.

Le concept innovant vous permet d'investir dans l'immobilier locatif tout en répondant à une nouvelle demande croissante du marché du logement : la colocation.

Le Groupe Colocatère maîtrise l'ensemble du processus, de la faisabilité du projet à la gestion du bien.

Si vous cherchez un produit d'investissement différent et plus rentable que les produits classiques du marché, contactez nous pour avoir plus d'informations. A bientôt surArray



Mes compétences :

Coaching

Commercial

Commerciale

Conseil

Développement

Développement commercial

Direction commerciale

Études de marché

Formation

Formation vente

GRC

Management

Microsoft CRM

Organisation

Organisation commerciale

Politique

Politique commerciale

Relation Client

Stratégie

Stratégie commerciale

Vente