Samuel BÉALAY

Ingénieur Support, gestion de Parc informatique (120 PCs), support pour outils cartographie et système d'information , administration de serveur,



Maitrise de techniques informatiques pour apporter à lentreprise des solutions adaptées au contexte humain et économique : comprendre, expliquer, agir, transmettre

-éclairer les décisions auprès des décideurs, les guider dans lévolution du SI

-maintenir un parc informatique opérationnel, le faire évoluer en limitant les ruptures de service

-assurer un support technique pour les utilisateurs

-agir en coordination au sein déquipe pluridisciplinaire interne ou externe

-être pilote et acteur de la mise en œuvre technique des solutions retenues

-faire face pour sadapter rapidement en cas de problème

-veiller au bon fonctionnement réseau (Lan, Wan), téléphonique fixe et mobile

-rédiger des rapports, des suivis de projets, rendre compte lors de réunions

-réaliser de la documentation, des formations, des tutos adaptés au besoin et au niveau des utilisateurs

-prendre en compte létat existant pour construire un projet, le concrétiser en lien avec léquipe dirigeante.

-gérer les contrats de maintenance et les prestataires associés

-prendre en considération les contraintes internes de lentreprise,

-construire, présenter et gérer un budget.