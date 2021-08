Yann KERLOCH

Après de nombreuses années en tant qu' ingénieur R&D dans l'industrie des télécoms , puis responsable informatique dans une établissement public, je viens d'intégrer une PME innovante pour développer l'activité de traçabilité de courriers, Gestion Electronique du Documents et dématérialisation des flux des entreprises.



Mes compétences :

Stratégie informatique

Marchés publics

Chef de projets informatiques

Informatique système et télécoms

Urbanisation SI

Gestion du budget et animation de l'équipe

Statut de la Fonction Publique Territoriale

Gestion des risques informatiques

Gestion de la sécurité informatique

Recrutement

Radiofréquences

Schéma Directeur SSI

Management