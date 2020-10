Actuellement en poste , dans le domaine de la sacherie ( emballage ) pour le secteur industriel , pour une société qui fabrique et distribue en France et à l étranger.

Sur ce poste, l'ouverture est très large sur tous les marchés, c est à dire que je suis amené à franchir la porte de tous types d'industrie, ce qui offre la possibilité de rencontrer des interlocuteurs aux profils différents, et des exigences toujours particulières.