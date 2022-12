Samy KAHIA

Juin 2012 : après une mission passionnante de 2 ans comme Chargé de mission communication auprès de la Secrétaire d'Etat en charge de la Santé, je re-déploie mon activité autour de mon coeur de métier : le conseil et la création. Nouveaux clients, nouvelles missions, pour des entreprises ou collectivités, ou en free-lance pour des agences de communication auxquelles j'apporte expérience, réactivité et polyvalence.



Directeur artistique et concepteur-rédacteur, j'ai collaboré pendant 12 ans avec de grandes agences de communication, en France et à l’étranger, avant de créer ma propre activité de design et de communication en 1998.

- Je cumule plus de 1000 missions réalisées pour des agences de communication de toutes tailles,

- une expérience des enjeux et problématiques de nombreux annonceurs dans tous les secteurs d’activité,

- une expertise des stratégies de communication des collectivités et institutions, ainsi que de la communication électorale et politique



Dirigeant-associé de l'agence de communication So-On à Tunis / Tunisie depuis 2010.



Core business

1. Conception de campagnes de communication (réflexion stratégique, opérationnelle et créative)

2. Création de territoires de marques (création de noms, de logos et de chartes d’identités graphiques)

3. Edition corporate (rapports fi, plaquettes institutionnelles …) ou commerciale (brochures, catalogues)

4. Design graphique



Domaines d’application

La communication des marques

La communication des entreprises (B to B et B to C)

La communication des institutions (territoires, collectivités, élus)



Profil de la clientèle

Entreprises (1/3)

Agences de communication(1/3)

Collectivités et institutionnels (1/3)



Spécificités



La polyvalence : conseil ou/et création, conception rédaction et direction artistique, une approche globale clés en mains, efficace et compétitive.



Le conseil en communication politique (nombreuses campagnes électorales et missions de positionnement d’image auprès d’élus aux niveaux local, national et international)



Double nationalité et double culture française et tunisienne

Communication en langue arabe à destination des pays du Maghreb et du Moyen orient

Connaissance terrain et réseau opérationnel en Tunisie

Création de l'agence de communication So-On à Tunis en 2010.



Intervention

en solo ou en équipe



Mes compétences :

Publicité

Conseil

Conseil en communication

Création

Communication politique

Design graphique

Communication

International