Sanda LABO

Jai plus de 6 ans dexpériences réussies en Business Développement dans lindustrie, lagroalimentaire, les télécommunications, le digital et linformatique, je suis Diplômé de Master 2 en Marketing et commerce international à lécole supérieur de commerce et de gestion pôle ESG de Paris, je suis actuellement à la recherche d'une opportunité d'évolution professionnelle.



Mes compétences :

ECommerce

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Marketing

WordPress

HTML5

Adobe Photoshop

Développement produit

Développement web

Développement commercial

Marketing stratégique

Cascading Style Sheets

Go-To-Market

Bug Tracking System

Salesforce.com

AXIOM