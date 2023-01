Sandie Magniette, Conseillère Clientèle GENERALI ASSURANCES



Egalité des chances, gestion dactifs responsable, éco-attitude ou encore partenariats avec le monde associatif et sportif : Generali met en œuvre et porte un grand nombre dactions en matière de développement durable et de responsabilité sociétale.



Lobjectif : redonner de la valeur au métier dassureur en soulignant sa vision sociétale.

Un positionnement affiché depuis le début des années 2000 et renforcé par la signature « Génération responsable », adoptée en 2008. « Génération responsable » exprime en deux mots un message fort : lEntreprise place la responsabilité au cœur de ses choix et de ses actes.

Une prise de position qui dépasse le stade de lintention pour se traduire en preuves concrètes : vis-à-vis des clients, de lenvironnement et de la société.



Mes compétences :

Comptabilité

Informatique

Négociation

Prospection