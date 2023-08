Passionnée de mode et de relations humaines, soucieuse de mon image et désireuse d'accompagner ceux qui le souhaitent sur le chemin de leur réelle identité visuelle, je me suis formée auprès de professionnels de qualité, spécialistes du Conseil en Image et Relooking au sein de l'IDRI (Institut de Relooking International. L'IDRI, 1ère école ayant obtenue la reconnaissance de l'Etat dans le métier de l'image et délivrant un certificat RNCP de niveau IV).



Le Conseil en Image touchant à l'humain dans toute sa dimension, alliant coaching, conseils et mise en pratique sur différents modules, il était fondamental de m'orienter vers une formation dont les valeurs et le sérieux pédagogique sont les atouts.



Maman de 4 enfants, consciente de la problématique de retrouver son statut de femme après avoir épousé le rôle de maman, j'ai le plaisir de venir en aide aux jeunes mamans désireuses de valoriser leur image après bébé à travers différents modules adaptés à leurs besoins/attente en lien avec leur personnalité.



Un bébé est un chamboulement autant moral que physique, de nouveaux complexes s'installent pendant et suite à une grossesse et il n'est pas toujours facile de s'en débarrasser. Vous avez pourtant des atouts pendant et/ou après votre grossesse qui n'attendent qu'à être valorisés pour enfin être en accord avec vous-même.



N'hésitez plus ! Contactez moi afin que nous puissions nous rencontrer par un bilan d'image offert. Je vous proposerai ensuite un plan d'action personnalisé en lien à vos attentes tout en respectant votre personnalité. Parcqu'il est important de ne pas s'oublier, je serai ravie de vous accompagner sur le chemin de votre nouvelle image personnelle et/ou professionnelle.



"VOTRE IMAGE PARLE DE VOUS, DEVELOPPONS VOTRE POTENTIEL"



A très bientôt !



Sandra CORDIO

SC Image Conseil



Tél : 06-84-98-49-02

mail : sandra.cordio@gmail.com