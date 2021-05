Sandra DEVAUX

Maman dévouée et femme active, je suis en recherche d'un emploi stable auquel me consacrer pleinement.



Mes principales qualités sont :

* Mon savoir-être

* Mon sérieux

* Ma discrétion



Mes compétences professionnelles sont variées :

* Utilisation de la suite bureautique Microsoft Office

* Maitrise de l'outil Internet

* L'accueil / standard

* La gestion documentaire



Dans mes différents emplois j'ai pu réaliser des missions variées (création de bases de données, tris documentaires, gestion administrative courante...). Au quotidien j'essaie d'actualiser mes connaissances et de continuellement apprendre de nouvelles compétences.