Sandra Graillat Réflexologue Plantaire



Mon attirance pour les médecines douces et le respect que m'inspirent les personnes m'ont dirigée vers le métier de Réflexologie Plantaire,

L' objectif de cette thérapie est de réguler les capacités d’autoguérison de l'organisme.

Réflexologue plantaire depuis 2012 à nous jours, j'ai très envie de faire découvrir cette formidable thérapie et ses bien-faits au près du grand Publique.

La Réflexologie Plantaire, discipline ou le contacte humain est essentielle...



Tel 06 59 51 92 38

@: sandragraillat@gmail.com

Site:http://reflexologiepp.com



Mes compétences :

Reflexologie palmaire

Réflexologie plantaire

Interventions en cabinet et entreprise

Gestion du stress

Reéquilibrage énergétique

Physio-phytothérapeute