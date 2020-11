Sandra LABELLE

Actuellement a la recherche de nouveaux challenges, le domaine de la mode, de la décoration, du textile,l'évenementiel... associé à un environnement technique et/ou logistique me conviendrait particulièrement en utilisant toutes mes compétences.





Qualités professionnelles :

Mon expérience commerciale france / export

Mon expérience de management

Mon dynamisme, mes qualités humaines

ALLEMAND/ANGLAIS/ESPAGNOL



Compétences professionnelles :

Définir avec la force de vente les objectifs quantitatifs et qualitatifs pour l’année, pour l’ensemble de la zone et pour chaque secteur

Animer, informer, coordonner, contrôler, recruter et former l’équipe de vente

Optimiser les moyens pour assurer le développement du CA (volume, produits, montant)

Suivre la réalisation des objectifs

Négocier et gérer directement les grands comptes

Proposer et appuyer sur le terrain des actions commerciales de promotion, de publicité, et d’information sur les produits

Maîtriser les techniques de gestion



Capacités liées aux compétences :

Motiver et stimuler la force de vente sur les produits afin d’accroître les performances

S’adapter en permanence à l’évolution des techniques de vente

Médiatiser les informations concernant les clients, les entreprises, la qualité

Évaluer les performances des collaborateurs et apporter l’appui nécessaire

Argumenter, convaincre dans la négociation commerciale pour conclure un marché



Mes compétences :

Luxe

Export

Vente

Management

Développement commercial