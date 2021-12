Bonjour,

Je m'appelle Sandra Potin. Je viens de créer Alp' Assistant mon entreprise de secrétariat indépendant dans les Hautes-Alpes.

J'exerce actuellement au sein d'une couveuse d'entreprises à Activie à Gap avant de voler de mes propres ailes.

Je propose mes services aux professionnels mais aussi aux particuliers.

Mes prestations sont : assistance administrative, gestion commerciale, communication (sites internet, flyers, cartes de visite...) correction et traduction anglais-français.

Mon objectif en intégrant Viadeo aujourd'hui est de me faire connaître sur mon secteur déjà ; mais aussi d'échanger avec d'autres personnes qui se lancent comme moi en freelance après de nombreuses années de salariat.



Mes compétences :

Retranscription audio

Assistance rédactionnelle (particuliers et professionnels)

Mise en forme CV, lettre de motivation, thèse, mémoire, rapports

Supports de communication

Relation fournisseurs

Relecture / corrections

Relations clients

Rédaction web

Communication

Traduction anglais français

Assistanat commercial

Assistance administrative