Sandra SANDRA PULVERMACHER (PULVERMACHER)

Je suis désolée de vous apprendre que le Service Offre Entreprise de LADAPT, au niveau national, ferme définitivement son activité.



J'ai été heureuse de vous accompagner, tout au long de ces 8 années passées à LADAPT, sur la thématique de l'insertion des personnes handicapées tant par nos formations et sensibilisations que par la réalisation d'actions de recrutement avec nos Handicafés et forums emploi...



Aujourd'hui je me dirige en douceur vers une autre voie professionnelle plus à l'écoute de notre planète... et en totale adéquation avec mes valeurs écologiques.



Mes compétences :

Art

art et culture

Chargé de mission

Communication

Conseil

Culture

Environnement

mission handicap

Recrutement