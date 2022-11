Sandra TINCHANT

Découvrez mes différents projets sur mon siteArray



Envie d'égayer votre quotidien ? En recherche de cadeaux originaux ?

Venez faire un tour sur mes boutiques en ligne et faites votre choix parmi des vêtements Bébé&bavoirs tachés d'humour,des affiches d'art, des coques pour iPhones, des housses pour ordinateur, des Tshirts, des sweats, des bagues et bien plus encore !



Want to be fun ? Looking for cool gifts ? Take a look on my various online shops and you could find posters, iPhone cases, Tshirts, sneakers and more!



- TACHE DE RIRE ! : http://www.tachederire.com

- Society6 : https://society6.com/sandratinchant

- CURIOOS : https://www.curioos.com/sandratinchant

- START BOUTIQUE : https://www.shop.start-portfolio.com/





"Lexpérience est le nom que chacun donne à ses erreurs." [Oscar Wilde]



"On a deux vies. La deuxième commence le jour où on réalise qu'on en a juste une." [Confucius]



"La vie est une pièce de théâtre, ce qui compte ce n'est pas qu'elle dure longtemps mais qu'elle soit bien jouée." [Sénèque]



"La musique [...] est la vapeur de l'art. Elle est à la poésie ce que la rêverie est à la pensée, ce que le fluide est au liquide, ce que l'océan des nuées est à l'océan des ondes." [Victor Hugo]



"Il ne peut pas y avoir de crise la semaine prochaine : mon agenda est déjà plein." [Henry Kissinger]



"Bêtise humaine. "Humaine" est de trop: il n'y a que les hommes qui soient bêtes."[Jules Renard]



"La loi la plus importante de la vie et de l'art est celle de l'équilibre." [Piet Mondrian]



"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !"

[Albert Einstein]



"Je ne cherche pas, je trouve." [Pablo Picasso]



"Depuis que je dessine sur du papier couleur, je n'ai plus l'angoisse de la page blanche." [Philippe Geluck]



"Il faut avoir une part de délire, c'est la poésie, c'est l'incertitude, c'est l'hésitation, c'est le trouble, et c'est la source de la créativité." [Boris Cyrulnik]



Mes compétences :

Photoshop

Graphiste PAO

Graphisme

Arts plastiques

Webdesigner

Illustrator

Illustratrice

Webmaster

Communication

Infographie

Communication événementielle

Arts graphiques