Sandra VALENTE

Administrative – Comptabilité – Trésorerie – Analyse Financière – Collaboration expertise comptable Suivi des budgets, reporting.



Démarche qualité - QUALIBAT Gestion de R. H., paie, dossiers du personnel –



Management – Encadrement Relations - Négociations internes, externes avec l’ensemble des partenaires de la société.



Droit Commercial - Droit des Affaires – Droit du Travail



Etudes

Entrepreneur du Bâtiment (ESJDB) Bac+2

Certificat Comptable (CNAM) Bac+2





EXPÉRIENCE. PROFESSIONNELLE

Secteur Privé :

Administrative – comptabilité – R.H. – trésorerie – analyse financière – droit commercial et des affaires, droit du travail.

Responsable administrative. Gestion comptable, transfert des éléments à l’expertise comptable. Analyse financière. Suivi des budgets, reportings (coûts, CA, marges, etc.). Gestion des Ressources Humaines. Relations externes, ensemble des tiers de la société. Mise en place et suivi de la démarche Qualité des dossiers QUALIBAT.



Secteur Public :

Responsable administrative, maîtrise budgétaire des achats (exploitation et investissement) en lien Direction des Finances et Trésor Public.

Suivis financiers, juridiques des marchés et contrats travaux conclus. (Titulaires et sous-traitants). Veille dépassements des marchés.

Relations internes et externes. Ressources Humaines : encadrement des agents, objectifs, animation et évaluation.





