Sandrine ARFAUT

Depuis Juin 2013 : APPROVISIONNEUR LYRECO FRANCE



09/2012-02/2013 : AGENT APPROVISIONNEUR LYRECO FRANCE



2011/2012 : Licence Logistique Globale



12/2010 :Bilan de compétences



07/2007-2012 : GESTIONNAIRE D APPELS D OFFRES ET COTATIONS LYRECO.

-Négociations et échanges commerciaux

-Gestion de bases de données

-Elaboration, gestion et suivi de Satisfaction du service

-Construction de projets

-Correspondante Marketing pour le journal interne Lyr'échos



De 08/2001 à 06/2007 :CONSEILLERE CLIENTELE LYRECO

-Emission et réception d'appels clients

-Conseil,information sur les différents services:sav,devis,facturation,livraison

-Vente de produits de fournitures de bureau sur objectifs



De 03/1997 à 08/2001 LE FURET DU NORD

*Assistante Chef de Rayon :

-Gestion des achats

-Encadrement et formation du personnel

-Merchandising

-Information et vente de produits dans les rayons activités manuelles, cadeaux, stylo de luxe



De 03/1997 à 05/1998

*Vendeuse:

-Information et vente de produits dans le rayon papeterie scolaire

-Merchandising





Formation :

LICENCE LOGG(Logistique Globale)à l'IUT de CAMBRAI

BTS ACTION COMMERCIAL(Stage Auchan Cambrai 2 mois:Rayon vêtements enfant,bébé,puériculture