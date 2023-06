Sandrine AUGUSTO

Après 15 ans d'expérience en agences Web, j'ai décidé de créer Version digitale pour accompagner les entreprises, collectivités et associations dans leurs choix stratégiques en matière de numérique.



MA VOCATION

Vous conseiller en toute objectivité pour vous aider à tirer le meilleur profit du digital en regard de votre situation spécifique (secteur d'activité, profil de l'entreprise, cibles visées, etc.).



Je vous apporte une expertise professionnelle pour vous permettre de :

- bien comprendre et faire les bons choix,

- éviter certaines erreurs ou oublis,

- élargir votre champ de connaissances et d'opportunités.



L’OBJECTIF

Exploiter au mieux les supports numériques au profit du développement de votre activité (visibilité, notoriété, rentabilité).



MISSIONS

Je vous propose d’analyser et de réfléchir avec vous à votre positionnement numérique et à son optimisation pour en faire un réel levier de croissance.

* Stratégie digitale

* Etat des lieux numérique

* Conception de projets (conception de sites, cahiers des charges, spécifications fonctionnelles…)

* Optimisation de supports (ergonomie, éditorial, réagencement de site…)

* Promotion (référencement, réseaux sociaux, e-mailing, pub en ligne…)

* Accompagnement en coaching digital

Toute intervention passe nécessairement par l’étude de vos besoins et de votre positionnement (cible, marché, concurrence, présence numérique, etc.) pour vous guider vers les meilleurs choix.



SOUS-TRAITANCE AGENCES

J'interviens également en sous-traitance d'agences et ESN sur des missions de :

* Pilotage de projet

* AMOA web

* Conception de projets

* Cahiers des charges / Spécifications fonctionnelles

* Recette

* Formations