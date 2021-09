Sandrine BACHELIER

Rendre accessible, rendre visible, rendre utile.



Valorisation de fonds d'archives d'entreprises pour l'accompagnement de la création

Mise en place et gestion de base de données et de campagne de numérisation

Analyses scientifiques et chantiers de collections privées ou publiques

Conseils, prestations et formation en conservation préventive

Formation et expertise : histoire et technologies des textiles, sources d'inspirations

Gestion de projets transversaux école/musée/entreprise



20 ans d'expériences au sein de fonds patrimoniaux d'entreprises du secteur textile : Bucol, Colcombet, Marcel Gandit, Beaux-Valette, Mathevon & Bouvard, Georges le Manach



Mes compétences :

Photoshop

Textiles

Bases de données

Histoire de l'art

Photothèque

Conservation préventive

Valorisation du patrimoine

Documentation

Inventaire

Ideation process

Archivage

Archives industrielles

Numérisation

Gestion de projet

Animation de formations