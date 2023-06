Sandrine BADINA

? A ce jour, agent d'artiste, organisatrice et coordinatrice d'événements culturels (concernant l'art contemporain.)

Graphiste : création et exécution de la communication événementielle



www.agentdartiste.com



Lien sur : http://www.artprice.com/ en tapant le nom de Théo Peltier



? Avril 2009 Partenariat, en tant qu'agent d'artiste, à travers un défilé sur toile des ?uvres de Théo Peltier pour les 2 ans du restaurant l'Insensé sur le parvis du Musée Fabre.



? Avril 2008 Organisatrice et coordinatrice de l?exposition de Jean Demozay, artiste peintre contemporain.



? Novembre 2007 - Réalisation, en binôme, de l?exposition de Théo Peltier artiste peintre contemporain.



? Avril 2007 à juillet 2007 - ?Yvon Lambert? (Paris) - Galerie d?art contemporain

Assistante de la directrice



? Octobre 2006 à mars 2007 ? Reprise des études - Université Montpellier I - Faculté d?administration et de gestion

Formation continue : Diplôme Universitaire du marché de l?art et management

Enseignement du droit du marché de l?art, gestion de patrimoine, économie et marketing du marché de l?art, marketing international, mécénat, sponsoring, régime juridique des ?uvres d?art, force de vente, histoire de l?art. Réalisation d?un mémoire : ?Les galeries d?art contemporain et les entreprises un marché possible??



? De 2002 à mars 2006 responsable d'un studio graphique au sein d'une imprimerie.



? 2001/2002 DA au sein d'une agence de design puis free-lance sur Montpellier.

Intervenante en cours d'identité et de packaging à l'E.C.V Aix en Provence.



? 1994 à fin 2000 graphiste puis DA sur Paris.



Mes compétences :

Art

Artiste

Culture

Evénementiel

Graphiste

Mécénat

Packaging